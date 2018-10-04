ادارة مان يونايتد تحدد بديل مورينيو في حال الرحيل وتبتعد عن زيدان

حددت إدارة ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي البديل المحتمل للبرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي للفريق في حال تمت اقالته.

وقالت صحيفة إندبندنت الارجنتينية ان إد وودوارد المدير التنفيذي للشياطين الحمر سيحاول جلب الأرجنتيني ​ماوريسيو بوتشتينو​ مدرب ​توتنهام هوتسبيرز​ الحالي.

وأضافت: “على الرغم من ارتباط اسم زين الدين ​زيدان​ بمانشستر يونايتد إلا أن شخصيات بارزة في النادي مقتنعة بأنه ليس الشخص المناسب للفريق في الوقت الحالي”.

وأتمت: “بوتشتينو هو المرشح الأبرز لخلافة مورينيو لكن المشكلة ستكمن باقناع ​رئيس نادي​ توتنهام ​دانييل ليفي​ من اجل التخلي عن مدربه”.