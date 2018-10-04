ادارة مان يونايتد تحدد بديل مورينيو في حال الرحيل وتبتعد عن زيدان

حددت إدارة مانشستر يونايتد الانكليزي البديل المحتمل للبرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي للفريق في حال تمت اقالته.
وقالت صحيفة إندبندنت الارجنتينية ان إد وودوارد المدير التنفيذي للشياطين الحمر سيحاول جلب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام هوتسبيرز الحالي.
وأضافت: “على الرغم من ارتباط اسم زين الدين زيدان بمانشستر يونايتد إلا أن شخصيات بارزة في النادي مقتنعة بأنه ليس الشخص المناسب للفريق في الوقت الحالي”.
وأتمت: “بوتشتينو هو المرشح الأبرز لخلافة مورينيو لكن المشكلة ستكمن باقناع رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي من اجل التخلي عن مدربه”.
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