ادارة المانيو تقترب من تجديد عقد مورينيو

كشفت مصادر صحفية انكليزية ان ادارة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم تقترب من الاعلان عن تمديد عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في الفترة القريبة .
وأضافت هذه المصادر ان المفاوضات بين السبيشل وان وإدارة يونايتد جاءت ناجحة ، وأسفرت عن وجود اتفاق على تمديد عقد المدرب البرتغالي خلال المرحلة القادمة .
يذكر أن جوزيه مورينيو يتولى تدريب المان يونايتد منذ العام 2016 ، وحقق مع الفريق بطولات الدرع الخيرية وكأس الرابطة المحترفة والدوري الأوروبي ، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز وبفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي .
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