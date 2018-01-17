ادارة المانيو تقترب من تجديد عقد مورينيو

كشفت مصادر صحفية انكليزية ان ادارة نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي لكرة القدم تقترب من الاعلان عن تمديد عقد المدير الفني البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ في الفترة القريبة .

وأضافت هذه المصادر ان المفاوضات بين السبيشل وان وإدارة يونايتد جاءت ناجحة ، وأسفرت عن وجود اتفاق على تمديد عقد المدرب البرتغالي خلال المرحلة القادمة .

يذكر أن جوزيه مورينيو يتولى تدريب المان يونايتد منذ العام 2016 ، وحقق مع الفريق بطولات الدرع الخيرية و​كأس الرابطة​ المحترفة و​الدوري الأوروبي​ ، ويحتل المركز الثاني في ترتيب ​الدوري الانكليزي الممتاز​ وبفارق 12 نقطة عن المتصدر ​مانشستر سيتي​ .