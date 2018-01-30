ادارة البايرن تفعل المستحيل للتجديد لهاينكس

يريد ​أولي هونيس​ Uli Hoeneß رئيس نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني، التجديد للمدير الفني للفريق ​يوب هاينكس​ Jupp Heynckesحيث يتمنى الرئيس استمراره لسنة أخرى مع الفريق، من أجل الحفاظ على الاستقرار.

وفي حديث نقله “موقع سبورت 1″ الألماني قال هونيس: ” اعمل على اقناع هاينكس بأن مهمته مع بايرن ميونيخ لم تنته”.وأضاف: “نريد استمراه مع الفريق، فهو يقوم بعملية تحويل الفريق من فريق بأعمار كبيرة لفريق شاب”.

وتابع:”العلاقة طيبة بين هاينكس والإدارة، وأتمنى إقناعه بالبقاء سنة أخرى، بالفعل لا يوجد لدينا خطة بديلة”.

و عن ​ليون غوريتسكا​ ختم بالقول: ” لديه عقد مع ​شالكه​ حتى نهاية الموسم، ولن نحتاج إليه قبل هذا الوقت”.