ادارة البايرن تفعل المستحيل للتجديد لهاينكس

يريد أولي هونيس Uli Hoeneß رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، التجديد للمدير الفني للفريق يوب هاينكس Jupp Heynckesحيث يتمنى الرئيس استمراره لسنة أخرى مع الفريق، من أجل الحفاظ على الاستقرار.
وفي حديث نقله “موقع سبورت 1″ الألماني قال هونيس: ” اعمل على اقناع هاينكس بأن مهمته مع بايرن ميونيخ لم تنته”.وأضاف: “نريد استمراه مع الفريق، فهو يقوم بعملية تحويل الفريق من فريق بأعمار كبيرة لفريق شاب”.
وتابع:”العلاقة طيبة بين هاينكس والإدارة، وأتمنى إقناعه بالبقاء سنة أخرى، بالفعل لا يوجد لدينا خطة بديلة”.
و عن ليون غوريتسكا ختم بالقول: ” لديه عقد مع شالكه حتى نهاية الموسم، ولن نحتاج إليه قبل هذا الوقت”.
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