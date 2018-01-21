إختلاف بالراي حول القدس.. والعاهل الأردني: حل الدولتين هو الطريق

فيما لا يزال وقع القرار الاميركي بنقل السفارة الى القدس يثير ضجة في العالم، وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى الاراضي المحتلة بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال محادثاتهما في عمان.

وأقرّ بنس بوجود اختلاف في الراي بينه وبين الملك الاردني وأكد أنهما “اتفقا على الاختلاف” بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن قضايا الحدود والوضع النهائي ستبقى موضوعا للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين.

وقال “اتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارا تاريخيا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكنه أيضا أوضح في نفس القرار أننا ملتزمون بالاستمرار باحترام دور الأردن ووصايته على الأماكن المقدسة في القدس، وأننا لم نتخذ موقفا حول الحدود والوضع النهائي، فهذه أمور خاضعة للمفاوضات”.

بدوره، قال الملك الأردني: “نقاشاتنا ضرورية وفي فترة صعبة، وستتناول موضوعات عدة وكأصدقاء وشركاء، وسنكون صادقين وصريحين مع بعضنا البعض”.

وحذر الملك عبد الله من عواقب الخطوة التي أعلنها ترامب، وقال إنها تهدد استقرار المنطقة، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأشار إلى ضرورة “إعادة بناء الثقة، خصوصا في كيفية المضي قدما في حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”، آملا أن تبادر أميركا “وتجد الطريق الصحيح للمضي قدما في هذه الظروف الصعبة”.

من جهة ثانية، استقبل ملك الأردن في عمان رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، وذلك في اطار استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي كان عقد اجتماعه في عمان وقد ضم الوفد إضافة للرئيس السنيورة، طاهر المصري اياد علاوي عمرو موسى ومحمد الصقر.

وتركز البحث على تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل القرار الأميركي وقد اكد الملك الأردني للوفد التمسك بحل الدولتين وبالمبادرة العربية للسلام.