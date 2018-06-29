وأوردت “سكاي نيوز”، الجمعة، نقلا عن بيان أورده الموقع أنه تعرض لبرمجيات خبيثة السبت الماضي عن طريق طرف ثالث، مشيرا إلى أنه سارع للتصدي لهذه البرمجيات الخبيثة.

واعتبر الموقع أن حجم المستخدمين المتضررين لا يتجاوز 5 بالمئة من إجمالي قاعدة مستخدميه، مشيرا إلى أن غالبيتهم في بريطانيا، ومع ذلك دعا المستخدمين الموجودين في شتى أنحاء العالم إلى تغيير كلمات المرور تحسبا لأي طارئ.

وأوضح موقع بيع التذاكر أن المعلومات المسربة تشمل أسماء المستخدمين وبريدهم الشخصي وتفاصيل بطاقة الائتمان.

وذكرت سلطات الأمن الرقمي في بريطانيا أنها علمت بالهجوم، وتعمل مع شركائها لتقصي ما حدث، فيما أكدت الشركة المسؤولة عن الموقع أنه تعمل مع السلطات وشركات بطاقات الائتمان والبنوك لتحليل عملية الخرق وتفادي أثارها.