اختراق فيسبوك يطال تطبيقات أخرى أبرزها إنستغرام

أعلنت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن الاختراق الأمني الذي تعرض له موقعها الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، قد يطال تطبيقات أخرى مرتبطة به.

وقال غي روزن، نائب رئيس إدارة المنتجات في الشركة، إن المهاجمين الذين أمكنهم الوصول إلى بيانات مشتركين في فيسبوك، يمكنهم اختراق التطبيقات الأخرى المرتبطة به، خصوصاً تطبيق انستغرام.

بدوره، أفاد موقع “بيزنس إنسايدر” الإخباري أن تطبيقات وخدمات “آير بي أند بي” لتأجير شقق، و”سبوتيفاي” لمشاركة المقاطع الموسيقية، و”تندر” للتعارف، هي من بين الأكثر ارتباطًا ببيانات الدخول إلى موقع فيسبوك.

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة الأميركية العملاقة عن تعرض حواسيبها لهجوم إلكتروني، أسفر عن اختراق أمني لبيانات نحو 50 مليون حساب.

وأوضحت في بيان أن المهاجمين استغلوا ثغرة في خاصية View as (عرض باسم)، التي تسمح للمشتركين برؤية كيف يظهر ملفهم الشخصي للآخرين.

وأضاف البيان أن تلك الثغرة “سمحت للمهاجمين بسرقة رموز الوصول إلى فيسبوك، والتي قد تساعدهم في الاستيلاء على حسابات الأشخاص”، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات للتحقيق في القضية.

وتعادل “رموز الوصول” المفاتيح الرقمية التي تحافظ على بقاء المستخدمين متصلين بفيسبوك، دون الحاجة إلى إدخال كلماتهم السرية في كل مرة يدخلون فيها إلى الموقع.

يشار إلى أن السلطات المعنية بالتحقيق لم تعلن حتى الآن عن إحراز أي تقدم في تحديد هوية من يقفون وراء الهجوم.