اختتام فعاليات أضخم تمرين عسكري في المنطقة

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور عدد من الزعماء العرب الفعاليات الختامية للتمرين، ممن شاركوا في القمة العربية في مدينة الظهران شرقي المملكة، إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اختتمت، فعاليات تمرين درع الخليج المشترك واحد في رأس الخير بالمنطقة الشرقية.

وقال خادم الحرمين الملك سلمان على “تويتر” في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة، تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا”.

المتحدث الرسمي لتمرين “درع الخليج المشترك 1″، نوه بالاهتمام الكبير الذي تلقاه التمارين العسكرية الكبرى من قبل القيادة وحرصها الشديد على تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وهدف التمرين إلى تعزيز وحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما أنه يعد الأضخم على الإطلاق من ناحية عدد القوات المشاركة ونوعية الأسلحة المستخدمة والخطط العسكرية المنفذة.

وتضمن التمرين نوعين مختلفين من العمليات العسكرية شملت عمليات الحرب النظامية وهي العمليات العسكرية التقليدية وقد نفذت من خلال عمليات الدفاع الساحلي ضد عمليات الانزال المعادية، إضافة إلى عمليات الحرب غير النظامية التي تم نفيذها من خلال عمليات التطويق والاقتحام للقرى والمنشآت الصناعية وطرد العناصر المعادية منها.