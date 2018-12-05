اختبار “دبابة طائرة” روسية عام 2019

تنطلق العام المقبل الاختبارات الحكومية لمدفع “سبروت-إس دي إم 1” المدرع البرمائي ذاتي الحركة، والمزود بمحرك جديد بقدرة 500 حصان ونظام تحكم أوتوماتيكي في النيران.

وأفادت قناة “زفيزدا” التلفزيونية الروسية بأن المدفع، عيار 125 ملم، سيخضع للاختبارات الحكومية في عدد من ميادين التدريب قبل أن يدخل الخدمة في قوات المظليين الروسية.

وأشار ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن المدفع ذاتي الحركة الجديد يعد أول تصميم حديث يبتكر في مصلحة وحدات المدفعية والوحدات المضادة للدبابات في قوات المظليين.

وأضاف الناطق أن مدفع “سبروت-إس دي إم 1” (الأخطبوط أو الدبابة الطائرة) عيار 125 ملم، يمكن مقارنته من حيث المواصفات القتالية بدبابات مثل “تي-72″ و”تي-90”.

يذكر أن “الدبابة الطائرة” يمكن أن تنزل جوا من طائرة نقل وتسير في الطرق غير المعبدة بسرعة 70 كيلومترا في الساعة وتعبر الحواجز المائية.

وتضم أسلحة الدبابة مدفعا عيار 125 ملم ورشاشا مزدوجا يتحكم فيه عن بعد عيار 7.62، وصواريخ مضادة بمقدورها تدمير دبابات العدو على مدى حتى 5 كيلومترات.

ويمكن أن تسير الدبابة على الأرض وفي الماء. كما يمكن أن تخوض عمليات حربية في المناطق الجبلية وفي ظروف الطقس الحار، وذلك بفضل وزنها الخفيف، كما بوسعها إطلاق النيران من الماء.

المصدر: لايف.رو