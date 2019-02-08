احمد الحريري يؤكد ان مرحلة ما بعد التشكيل تتطلب عمل جديا

الدعوة الى مهرجان إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط كان عنوان الزيارة التي قام بها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري بتكليف من الرئيس سعد الحريري الى بعبدا على رأس وفد من تيار المستقبل ضم النائب نزيه نجم، وجلال كبريت وفادي تميم.

وقد سلم الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة لحضور المهرجان الذي سيقام في 14 شباط الجاري في الواجهة البحرية لبيروت “سي سايد ارينا وتطرق البحث الى الأوضاع والتطورات العامة.

الوفد انتقل بعد ذلك الى عين التينة حيث سلم رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة مماثلة وعرض معه لواقع البلاد لا سيما عقب انجاز تشكيل الحكومة.

الحريري دعا الى أن تأخذ كل مؤسسة دورها، من مجلس النواب الى الحكومة الى كل مؤسسات الدولة القضائية والرقابية .