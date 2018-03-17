احمد الحريري من البقاع: عصب التيار مشدود للمعركة

من دارة وزير الاتصالات جمال الجراح في بلدة المرج، حيث أقام على شرفه فطوراً تكريمياً، استهل الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، جولته في البقاع الغربي وراشيا، يرافقه منسق عام المنطقة محمد حمود.

وأكد الحريري، بحضور مرشحي تيار المستقبل في البقاعين الغربي والاوسط وجمع من اهالي المرج والبقاع الغربي وراشيا، ان للمعركة معنى سياسي بامتياز.

من جهته قال الجراح انه “في السادس من ايار سنقول للرئيس سعد الحريري، أن المهم هو خطه، وليس من يكون المرشح أو النائب”.

ثم تفقد أحمد الحريري العشائر العربية القريبة من بلدة المرج، مشيداً “بوفاء العشائر العربية لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، قبل أن ينتقل إلى حي الدبوسيه في الدكوة، حيث قام بتسليم مولد كهربائي للحي.

وفي الطريق الممتد من المرج الى جب جنين، وتحديداً في بلدة غزة, تجمهر الاهالي على الطريق العام لاستقبال الأمين العام الذي اكمل طريقه باتجاه دارة اللواء سامي الخطيب في جب جنين، مثنياً على دوره الجامع، ومثمناً ما قدمه للوطن ولمنطقته طوال ممارسته للشأن العام، في كل مواقعه العسكرية والنيابية والوزارية.

ثم لبى أحمد الحريري دعوة ذيب شرانق إلى غذاء تكريمي أقامه على شرفه في جب جنين، وتحدث في كلمته عن هموم البلدة ومطالبها من أجل متابعتها مع الرئيس سعد الحريري، مشدداً في ختامها على “أننا لا نعمل في السياسة كما يعمل غيرنا، بل نسخر السياسة من اجل مصلحة الناس، وكما تعلمناها في مدرسة الرئيس الشهيد”.

واختتم جولته إلى جب جنين، بزيارة امام البلدة الشيخ عمر حيمور، في دارته، حيث بحث معه في مطالب البلدة، وتحديداً رخص البناء، قبل أن ينتقل إلى مقر منسقية “تيار المستقبل” في البقاع الغربي وراشيا حيث التقى وفداً من مزارعي البقاع الذي نقل اليه هموم ومشاكل القطاع الزراعي.

ثم توجه أحمد الحريري إلى بلدة لوسي، حيث زار منزل المرشح اسامة الجاروش، ولبى دعوة سمير سايمون وعقيلته إلى عشاء تكريمي أقاماه على شرفه، حيث ألقى كلمة تطرق فيها إلى الاستحقاق الانتخابي.

كما زار المرشح علي الجاروش في السلطان الفوقا، والمرشح الياس مارون في طاولة عميق.