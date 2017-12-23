احمد الحريري: سنبقى موحدين في وجه كل من يقوم بالمستحيل كي يرانا متفرقين

محاطا بمحبة اهالي عاصمة الشمال، شق الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري طريقه لرعاية احتفال مصلحة الشباب في طرابلس لتوزيع الجوائز على لافائزين في مسابقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الثانويات.

وامام اكثر من الف شخص على مسرح مدرسة روضة الفيحاء، اكد الحريري ان “اهل طرابلس في القلب ومن اجلهم سنقوم بكل شيء كي نبقى موحدين في وجه كل من يقوم بالمستحيل كي يرانا متفرقين”. ولفت الى ان “الرئيس سعد الحريري مستعد للتضحية بكل شيء الا انه ليس مستعدا للتضحية بأي واحد من الناس بل مستعد للقيام بالمستحيل لتأمين مستقبل مشرق لهم”.

وتوجه الحريري الى الشباب بالقول ان “مسيرتنا مع رفيق الحريري بدأت يوم كنا من عمركم وعشنا معه الحلم ثم عشنا الالم باستشهاده لكننا قررنا ان نحارب الالم بالامل الذي زرعه فينا”.

الحفل الذي حضره النائب سمير الجسر، النائب السابق مصطفى علوش، منسق عام طرابلس ناصر عدرة، عدد من أعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي في الشمال، نقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة وحشد من الأكاديميين والفعاليات السياسية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، تحدث خلاله منسق مصلحة الشباب في منسقية طرابلس علاء ارناؤوط الذي قال ان “تيار المستقبل يتابع نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري اليوم بقيادة الرئيس سعد الحريري، ونحن في قطاع الشباب اخذنا على عاتقنا الجزء الاكبر من المسؤولية كونه وصفنا بأننا الامل والحياة”.

وبعد توزيع الجوائز على الفائزين شق الحريري طريقه بين محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية.