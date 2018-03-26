احمد الحريري: تيار المستقبل كان ومازال الى جانب العكاريين

بدأ الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري زيارته لمحافظة عكار، والتي تستمر لمدة 3 ايام يلتقي خلالها فعاليات المنطقة.

وكانت المحطة الاولى، في مركز إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في ببنين – العبدة حيث استقبله رئيس الاتحاد أحمد المير في حضور مرشحي تيار المستقبل النائب هادي حبيش، محمد سليمان، طارق المرعبي، جان موسى، منسق تيار المستقبل في عكار خالد طه وعضو المكتب السياسي للتيار سامر حدارة ورؤساء بلديات.

ورحب المير بالحريري والوفد المرافق، ثم كانت مناقشة الفترات الماضية والتقصير من السلطة تجاه أهل عكار”، ولفت المجتمعون الى “أن المواطن العكاري كان يأمل حركة إنمائية وتنمية، لكن العجلة كانت بطيئة، واليوم نتطلع لمرحلة جديدة عسى أن تكون الأمور أكثر إيجابية ويكون هناك دينامكية لنهضة عكار”، متطرقين “لواقع البلديات وضرورة الاهتمام بها كونها على تماس مع المواطن ويومياته”.

بدوره اكد الحريري “أن تيار المستقبل كان ومازال الى جانب العكاريين”، متفهما وجهة نظر البلديات، واعدا في “رؤية مستقبلية واعدة، كما أشار الرئيس سعد الحريري مؤخرا في خطابه خلال اطلاق لائحة تيار المستقبل في عكار”.

هذا وستكون جولة للحريري في عدة محطات عكارية.