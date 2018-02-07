احمد الحريري استقبل وفد اتحادات بلدية وادي خالد وتسلم منه عباءة العشائر لتقديمها الى رئيس الحكومة

استقبل الأمين العام ل”تيار المستقبل” أحمد الحريري، عصر اليوم، وفدا من اتحاد بلديات وادي خالد تقدمه رئيس الاتحاد أيمن اليوسف، في زيارة تخللها البحث في التطورات السياسية والانتخابية والشؤون الإنمائية والحياتية التي تخص منطقة وادي خالد.

وضم الوفد الى اليوسف، نائب رئيس الاتحاد أحمد الأسعد، رؤساء بلديات الفرض عارف خلف، الهيشة محمد اسماعيل، بني صخر محمد سالم، الراما خالد البدوي، العوادي أمين عبد الله، المقيبلة علي السعيد، وادي خالد الحاج نور الدين أحمد، العماير أحمد الشيخ.

وأكد الوفد “وقوف وادي خالد خلف خيارات الرئيس سعد الحريري وقيادته الحكيمة، وتضامنهم مع “تيار المستقبل” ورئيسه في وجه كل الحملات الشعواء التي تشن ضدهم، وإصرارهم على مواصلة المسيرة معه انتصارا لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حماية لبنان وصون كرامة اللبنانيين”.

وقدم الوفد للحريري عباءة العشائر العربية في وادي خالد لتقديمها الى الرئيس سعد الحريري، بالاضافة الى درع تقديرية.