وأوضح “gizmodo” الجمعة أن لدى تطبيق “أوبر” إمكانية لرؤية كل يحدث على شاشة الهاتف الذي يحمّله في أي وقت، حتى لو كان المستخدم يشغل تطبيقا آخر.

واستند الموقع في تقريره إلى بيانات مجموعة “Sudo” الأمنية.

ووفقا للمجموعة الأمنية، فإن بوسع “أوبر” أو شخص على صلة بنظامها أن يعرف كلمة المرور الخاصة بالمستخدم وخرق خصوصيته.

وأشارت إلى أن الأمر يعود إلى تعزيز التعاون بين “أبل” وشركة “أوبر”، حيث تتيح الأولى رصد ما يقوم به المستخدم أثناء تشغيل تطبيق الثانية.

وبعد اكتشاف هذه الثغرة، قالت شركة “أوبر” إنها لم تعد تستعمل هذه الأداة وستحذف نهائيا من التطبيق.

المصدر: سكاي نيوز