اجلاء مدني الغوطة مستمر وسط تضارب المعلومات حول خروج جيش الاسلام

مع وصول الدفعة السادسة من المدنيين المهجرين من القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، الى إدلب، تضاربت المعلومات بشأن ابرام اتفاق بين جيش الإسلام المعارض وبين الجيش الروسي يقضي بخروجه من دوما، وفيما أكدت روسيا الأمر نفى “جيش الإسلام” أي نية عن مغادرته المدينة.

وكانت أعلنت هيئة الأركان الروسية، في تطور مفاجئ، أنها “أبرمت اتفاقا مع جيش الإسلام ينص على انسحابه من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق”.

واكد رئيس دائرة العمليات العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي أنّه “تم التوصل إلى اتفاق مع قادة التشكيلات المسلحة حول انسحاب المقاتلين مع أفراد عائلاتهم من مدينة دوما في وقت قريب”.

إلا أن القيادي البارز بـ”جيش الإسلام” محمد علوش أكد أن المفاوضات لا تزال قائمة ولا تتضمن بأي حال فكرة خروج الجيش بشكل كامل من “دوما”، ولا تتضمن أيضا تسليم السلاح.

وتزامن ذلك مع اعلان الجيش الأميركي مقتل جنديين، وجرح 5 آخرين، من قوات “التحالف الدولي” في سوريا، في هجوم بعبوة يدوية الصنع.

وجاء ذلك بعدما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن القوات الأميركية ستغادر قريبا جدا سوريا، وتترك الأطراف الأخرى “تهتم بالأمر بعد أن هزمنا داعش 100 بالمئة وفروا وتقهقروا بشكل كبير، لقد هزمناهم بوتيرة سريعة”.

لكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيدز نويرت، أوضحت في وقت لاحق، أن واشنطن لا تفكر في سحب قواتها من سوريا في الوقت الحالي.