اجتماع ثلاثي في الإليزيه اليوم

علمت صحيفة “الحياة” من مصدر فرنسي مطلع أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً ثلاثياً في الإليزيه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس سعد الحريري، بعد ظهر اليوم.
وقالت مصادر فرنسية مطلعة إلى “الحياة” إن علاقة ماكرون بالأمير محمد بن سلمان ودية وتربطهما علاقة ثقة.
وأشارت إلى مأدبة الغداء التي أقامها رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب لولي العهد، موضحة أن فيليب تحدث عن الإصلاحات التي يقوم بها ماكرون، وقال ولي العهد إنه يقوم بإصلاحات أيضاً لأن جيل الشباب يريد المزيد وتغييرات.
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