اجتماع ثلاثي في الإليزيه اليوم

علمت صحيفة “الحياة” من مصدر فرنسي مطلع أن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ سيعقد اجتماعاً ثلاثياً في ​الإليزيه​ مع ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ والرئيس ​سعد الحريري​، بعد ظهر اليوم.

وقالت مصادر فرنسية مطلعة إلى “الحياة” إن علاقة ماكرون بالأمير محمد بن سلمان ودية وتربطهما علاقة ثقة.

وأشارت إلى مأدبة الغداء التي أقامها رئيس ​الحكومة الفرنسية​ ادوار فيليب لولي العهد، موضحة أن فيليب تحدث عن الإصلاحات التي يقوم بها ماكرون، وقال ولي العهد إنه يقوم بإصلاحات أيضاً لأن جيل الشباب يريد المزيد وتغييرات.