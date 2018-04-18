اجتماع تحضيري لمؤتمر “بروكسيل-2” حول أزمة النازحين السوريين

في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر “بروكسيل-2” الذي سينعقد يومي 24 و25 من شهر نيسان الجاري حول أزمة النازحين السوريين في كل من لبنان والاردن وتركيا، عقد الفريق الاقتصادي في مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي اجتماعا ضم المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني ناقشوا خلاله آخر الاستعدادات الجارية من قبل الدولة اللبنانية لهذا المؤتمر.

في مستهل الاجتماع رحب كل من مسشار الرئيس الحريري الدكتور نديم المنلا ومنسق برنامج الامم المتحدة فيليب الزاريني وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن بالحضور. ثم تولى ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية وشؤون النازحين والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية عرض المشاكل الحالية للنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة وكيفية معالجتها والاقتراحات التي سترفع للمؤتمر لمساعدة لبنان على تحمل اعباء النزوح السوري والمساهمة الدولية المرتقبة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع جرى نقاش تفصيلي مع الهيئات والمنظمات غير الحكومية حول المهام التي يقومون بها والصعوبات التي تواجههم مع النازحين والمجتمعات المضيفة وكيفية ايجاد حلول لهذه المشاكل.