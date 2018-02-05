اجتماع بعبدا الثلاثي.. توقعات بإرساء تفاهمات تعيد عجلة البلد الى دورانها

تتجه الأنظار الى قصر بعبدا خصوصا نحو الإجتماع الذي سيعقد بين الرؤساء الثلاثة وذلك لأول مرة بعد أزمة الفيديو المسرب للوزير جبران باسيل وما تبعه من أحداث.

لقاء سيخفف التشنج الحاصل ويعيد البوصلة السياسية الى مكانها من بوابة التهديدات الإسرائيلية للبنان ويعيد الزخم الى عمل الحكومة بعد الإنجازات التي حققتها في اول سنة لتشكيلها.

“أجندة مفتوحة على كل العناوين ومستجدات الساحة الداخلية ولا سقف لها”، هكذا وصفت مصادر طرفي اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيعقد في بعبدا. وفي المعلومات ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيشارك لاحقا في النصف الثاني من الإجتماع نظرا لإرتباطه بإحتفال لأوجيرو.

التهديدات الإسرائيلية للبنان لا سيما ما يتعلق بالبلوك النفطي رقم تسعة والموقف اللبناني الموحد حياله، سيكون ابرز المواضيع المطروحة اضافة الى مواضيع الساعة وما انتجته الأزمة بين الرئيس بري والوزير باسيل على الأرض من مفاعيل وكيفية معالجتها.

وأكدت مصادر بعبدا لـ “المستقبل” ان التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان ستكون محور الإجتماع، اضافة الى اهمية المحافظة على الإستقرار عقب الأحداث الأخيرة وتأثيرها على الإنتخابات النيابية المقبلة. واشارت المصادر إلى التأكيد على ان الأمور لا تحل في الشارع بل عبر طاولة الحوار او التفاوض بين الطرفين. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية سيؤكد ان رئيس كل اللبنانيين ويجب الفصل بين دوره ودور التيار الوطني الحر.

بدورها، أكدت مصادر عين التينة اكدت لـ “المستقبل” ان لا عتاب من جهة الرئيس بري حيال ما جرى في الآونة الأخيرة، خصوصا ان الرئيس عون بادر الى الإتصال للدعوة الى الإجتماع وهو من يضع الخطوط العريضة، وسيستمع بري الى ما سيطرحه الرئيس عون ليبني على الشيء مقتضاه وهو ليس بوارد التصعيد في اي قضية وجمهوره ملتزم بالتهدئة، لكنه سيشدد على موضوع الحفاظ على الدستور وعدم تخطيه، اضافة الى ضرورة عدم إنشاء أعراف جديدة لا لزوم لها.

واشارت مصادر عين التينة الى ان الرئيس بري سيؤكد على أهمية عدم الإنجرار وراء الفتنة الداخلية من قبل كافة الأطراف، لا سيما من قبله إذ انه يرفضه بدوره رفضا تاما ويبذل جهودا كبيرة لعدم جر لبنان الى ذلك، لأن لديه معلومات مؤكدة عن محاولات حثيثة لزج البلد في الفتنة. ولن يتراجع الرئيس بري عن موقفه من الطلب من الوزير باسيل الإعتذار من الشعب اللبناني.

تقرير: شهير ادريس