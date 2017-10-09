اتهام طبيب فلبيني بعلاج مقاتلي “داعش”

أعلن الجيش الفلبيني الاثنين، أن طبيباً فلبينياً مطلوباً لدى واشنطن على خلفية مخطط إرهابي كان سيستهدف شبكة المترو وساحة تايمز سكوير في نيويورك، سبق له وأن عالج مقاتلين مؤيدين لداعش في جبال الفلبين.

وأشارت السلطات الفلبينية إلى أن راسل ساليك (37 عاما) كان على ارتباط بجماعة “ماوتي” التي تحتل منذ أيار أجزاء من أهم مدينة مسلمة في الفلبين، مراوي، في محاولة إلى قاعدة داعشية في جنوب شرق آسيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل ايدغار اريفالو لوكالة “فرانس برس” إن ساليك “كان بين من قدموا العلاج لأعضاء جماعة ماوتي المصابين”.

وساليك، الموقوف في الفلبين منذ نيسان، مطلوب لدى القضاء الأميركي بعدما تمت الإشارة إلى تورطه مع شخصين في خطة للقيام بتفجيرات وعمليات إطلاق نار في شبكة مترو نيويورك وتايمز سكوير، وأثناء حفلات موسيقية باسم “داعش” الارهابي.

وساليك متهم بتحويل 423 دولارا إلى الولايات المتحدة لتمويل المخطط، بحسب وزارة العدل الأميركية، لكنه نفى الاتهامات مصراً على أنه كان في منطقة أخرى في تلك الفترة.