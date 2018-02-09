اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد المنتج هارفي واينستين

يحقق مكتب المدعي العام، في لوس انجليس، في ثلاثة اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهت للمنتج السينمائي الشهير هارفي واينستين، في خطوة قد تؤدي لتوجيه تهم جنائية إليه.

وتحقق الشرطة في لوس انجليس، نيويورك ولندن، في اتهامات موجهة لواينستين الذي شارك في تأسيس استديو “ماريماكس”، وكان واحداً من أكثر الرجال تأثيرا داخل هوليوود، قبل أن تتهمه أكثر من 70 امرأة بـ”سوء السلوك الجنسي ومن بين ذلك الاغتصاب”.

وينفي واينستين، البالغ 65 عاماً، هذه الاتهامات.

وقال جريج ريسلينج المتحدث باسم مكتب المدعي العام في لوس انجليس في بيان ليل الخميس ”قدمت شرطة لوس انجليس ثلاث دعاوى لمكتبنا في الأول من فبراير تتعلق بالسيد واينستين وهي قيد التحقيق“.

ولم ترد متحدثة باسم واينستين على طلبات للتعليق ولم يتسنى الوصول لمحامي المنتج السينمائي للحصول على تعقيب.

كما أحجم ممثلون عن شرطة لوس انجليس عن التعليق على الدعاوى الثلاث.