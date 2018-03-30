الاجلاء مستمر من الغوطة.. واتفاق على انسحاب “جيش الإسلام” من دوما

فيما كان مصير مدينة دوما في الغوطة الشرقية مرهونا بالمفاوضات المباشرة بين الروسيا و”جيش الاسلام”، اعلن الجيش الروسي اليوم التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب مقاتلي “جيش الإسلام” من المدينة.

ومدد الجيش الروسي عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية لخروج ما تبقى من مقاتلي “فيلق الرحمن” إلى محافظة إدلب شمالي البلاد، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت اعلنت فيه روسيا أن حوالي 143 ألف شخص غادروا الغوطة منذ بداية الهدنات الإنسانية، تستعد، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من المدنيين والمقاتلين لمغادرة جنوب الغوطة.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن دخول قافلات جديدة الى مدينة عربين تمهيداً لخروج دفعة جديدة.

وتمهد عمليات الاجلاء هذه الطريق أمام للنظام السوري لاستكمال انتشار قواته في الغوطة الشرقية، حيث باتت تسيطر على أكثر من 90% منها، إثر هجوم عنيف شنه منذ 18 شباط.

وقبل نحو اسبوع، تم التوصل لاتفاق يقضي باجلاء آلاف المقاتلين وأفراد عائلاتهم والمدنيين الراغبين من جنوب الغوطة الى ادلب، اثر مفاوضات مباشرة بين فيلق الرحمن وروسيا.

وبموجب هذا الاتفاق، جرى منذ يوم السبت اجلاء 31,890 شخصاً على ست دفعات الى ادلب، وفق اجمالي الاحصاءات اليومية التي نشرتها وكالة سانا تباعاً.