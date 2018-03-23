النظام يسيطر على 90% من الغوطة.. واجلاء 7 آلاف شخص السبت

انتهت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أول عملية إجلاء لمئات المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية المحاصرة. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام بات يسيطر على أكثر من 90 % من الغوطة، إذ لم يتبق تحت سيطرة “فيلق الرحمن” سوى عربين وزملكا وحي جوبر الدمشقي.

وأعلن النظام السوري، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع “فيلق الرحمن” يبدأ تنفيذه صباح السبت عند الساعة التاسعة، ويقضي بإخراج نحو 7 آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما”، فضلاً عن أجزاء من حي جوبر الدمشقي المحاذي لها. ومن المقرر أن يتوجه هؤلاء إلى إدلب بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة.

وكان “فيلق الرحمن” اعلن، الخميس، وقف إطلاق النار للسماح بإجراء محادثات مع الجيش الروسي، بشأن توفير ضمانات لسلامة المدنيين.

وفي حرستا وبعد خروج دفعة أولى التي تضم 1580 شخصاً بينهم 413 مقاتلاً، استكمل صباح الجمعة، خروج الدفعة الثانية من مقاتلي حركة “أحرار الشام “ومدنيين بعد عزل النظام للمدينة.

وبهذا، سيكون “جيش الإسلام”، التي يسيطر على بلدة دوما بشمال الغوطة، الوحيد الذي لم يبرم صفقة للخروج من المنطقة حتى الآن، مع استمرار المفاوضات مع الجانب الروسي.

قنابل الحارقة على الغوطة

وقبل التوصل الى الاتفاق، وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 70 شخصاً في القصف على بلدات جنوب الغوطة، بينهم 37 مدنياً قتلوا في غارات روسية على بلدة عربين، ليل الخميس.

وأشار المرصد إلى أن “القصف الروسي بالغارات والقنابل الحارقة تسبب بمقتل هؤلاء المدنيين في الأقبية حرقاً او اختناقاً”، لافتا إلى أن “فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم سوى في وقت لاحق خلال الليل وفجر الجمعة”.

ونفى الجيش الروسي إلقاء قنابل حارقة في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن طائراته “لا تشن ضربات على الأحياء السكنية” فيها.

وتشن قوات النظام منذ 18 شباط هجوماً عنيفاً على الغوطة، قُتل خلاله أكثر من 1600 شخص.