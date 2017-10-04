اتفاق تركي ايراني على عدم شرعية الاستفتاء وعلى محاربة داعش والنصرة

في تطور للاحداث في اقليم كردستان العراق، وجه الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والايراني حسن روحاني رسالة واضحة من طهران، مفادها بان البلدين متفقان على عدم شرعية استفتاء الإقليم.

وأكد الرئيسان أن “هذا الاستفتاء باطل وغير شرعي على الاطلاق ومصير إقليم كردستان سيكون العزلة” من الآن فصاعدا، لافتين إلى أنه “سنتحاور مع الحكومة المركزية العراقية وسنتخذ اجراءات قاسية ضد الاقليم”.

وأكد بيان مشترك بين ايران وتركيا انهما “ترفضان تغيير الحدود الجغرافية في العراق، وتعارضان النزاعات القومية والمذهبية التي تخطط لها قوى أجنبية من خارج المنطقة”.

ولفت الى أن “استفتاء كردستان العراق مؤامرة انفصالية وقرار خاطئ، ونحن سنعمل على منع تفكك العراق وسوريا”.

واتفق الرئيسان التركي والايراني ايضا على “ضرورة محاربة تنظيمي داعش والنصرة في سوريا”.

بدوره، اشار اردوغان الى وجود آلية ثلاثية في سوريا، تضم تركيا وإيران وروسيا، تعمل في إطار محادثات أستانة، وتولي اهتماماً بالغاً بإنشاء مناطق خفض التوتر.

اما روحاني فشدد على ضرورة محاربة الإرهاب في المنطقة في أي مكان كان وتحت أي مسمى سواء داعش أو النصرة أو العمال الكردستاني.

والتقى الرئيس التركي ايضا المرشد الاعلى علي خامنئي. وكان وصل صباحا الى مطار مهراباد على راس وفد من كبار المسؤولين والوزراء الاتراك، وشارك في اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك الرابع بين إيران وتركيا.

وفي الميدان العراقي، مع انتهاء المرحلة الثالثة من عمليات الحويجة، أعلنت القوات العراقية استعادة كامل القضاء من يد تنظيم “داعش” بعد اسبوعين من العمليات العسكرية.

وأشار قائد عمليات تحرير الحويجة، عبد الأمير رشيد يار الله الى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وعمليات شرق دجلة حررت خمس قرى بعد تمهيد بالقصف المدفعي والصاروخي المركز على مقرات التنظيم في تلك المناطق، لتنتهي بذلك المرحلة الأخيرة من العمليات التي شملت منطقة الحراريات وجبال مكحول بالكامل والضفة الغربية لجسر الفتحة غربي نهر دجلة بإسناد من الطيران الحربي.