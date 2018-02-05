اتفاق اميركي ارجنتيني على مواجهة انشطة حزب الله في اميركا اللاتينية

الضغوطات التي تمارسها الادارة الاميركية على انشطة حزب الله في الخارج تتوالى فصولا فيعد تشكيل الادارة الاميركية لوحدة ستتولى التحقيقات والملاحقات القضائية للأفراد والشبكات التي تدعم حزب الله ومنها القضايا التي كشفها “مشروع كاسندرا”، وهو اسم العملية الأمنية التي أدت إلى كشف الشبكة التابعة لحزب الله المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا وأوروبا.

اتفاق اميركي ارجنتيني جديد لوقف شبكات تمويل حزب الله في أميركا اللاتينية، هذا ما خلص إليه اجتماع مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري.

وخلال زيارته بوينوس آيرس، قال تيلرسون ان البحث تركز على وجود حزب الله في هذا النصف من الكرة الأرضية، ومن الواضح أنه يجمع الأموال لدعم نشاطاته الإرهابية، وهو أمر نتفق معا على ضرورة صده والقضاء عليه”.

وقال: “بالنسبة إلى حزب الله فقد تناولنا اليوم في مناقشاتنا التي شملت كل المنطقة، كيفية ملاحقة هذه المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان التي تعمل بالاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال، لأننا نرى أنها مرتبطة أيضا بمنظمات تمويل الإرهاب”.

من جهته، اعتبر الوزير الأرجنتيني أن أميركا الجنوبية باتت منطقة سلام وإن على الجماعات الخارجية أن لا تعرضها للخطر، داعيا الى تكثيف الجهود حول نشاطات هذه الجماعات التي تستغل الجريمة عبر الحدود لرعاية مصالحها، وهو ما لا توافق عليه الأرجنتين بالتأكيد”.

ويعتقد خبراء أميركيون أن حزب الله الذي يعمل تحت إشراف إيراني، قد بنى شبكة تمويل في أميركا اللاتينية، تستفيد من تهريب المخدرات لتمويل نشاطاته السياسية والعسكرية.