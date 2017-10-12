أفادت وكالة “فرانس برس” أنه تم الاتفاق على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في غزة في إطار اتفاق القاهرة، نقلاً عن مسؤول.

وقال المسؤول “بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني، وستتم إعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية”، في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية اتفقا على “تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من أيار 2011”.

بنود اتفاق 2011

وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة، والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

وقال المسؤول إن “وفداً مصرياً سيشرف بنفسه على تنفيذ الاتفاق ويتواجد بصفة مباشرة ودائمة” في غزة.

وأضاف “بموجب الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر وإسرائيل وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية”.

وأشار إلى “أن خطوات التنفيذ ستبدأ يليها اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين”، على أن يتم بعدها ترتيب “زيارة تاريخية” للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة.

وستستغرق الزيارة التي كان أعلن عنها في وقت سابق اليوم، أياماً عدة، وستشكل، بحسب المسؤول، “إعلاناً رسمياً ونهائياً لانتهاء الانقسام”.

مؤتمر صحافي بالقاهرة

وينعقد في القاهرة، مؤتمر صحافي للإعلام عن “آخر التطورات” بشأن اجتماعات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأعلن رئيس وفد المصالحة عن حركة فتح، عزام الأحمد، الخميس، أن مؤتمراً صحافياً سيتم تنظيمه لوضع الشعب الفلسطيني في “صورة آخر التطورات بشأن اجتماعات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، المنعقدة في القاهرة منذ يومين، برعاية مصرية”، على ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال فجراً، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين حركتي “فتح” و”حماس” برعاية مصرية.

المصدر: العربية