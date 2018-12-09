اتحاد جمعيات العائلات البيروتية يستنكر التعرض للواء عثمان الذي يمثل دولة القانون

تشرف اتحاد جمعيات العائلات البيروتية بزيارة حامي أمن المواطن، والساهر على أمن الوطن بوجه الإرهاب والإجرام، في إطار القانون، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، للإعراب له عن تقدير البيارتة لجهوده، والإعتزاز بقيادته لأجهزة قوى الأمن الداخلي، وفي طليعتها شعبة المعلومات التي تتمتع بحرفية عالية في ممارسة مهامها، والتزامها التعليمات القضائية، وحرصها على حقوق المواطنين.

إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية يستنكر التعرض للواء عماد عثمان، الذي يمثل دولة القانون، فالتعرض له استخفاف بالدولة وتطاول على مؤسساتها، وهو بحد ذاته خروج على القانون.

نحيي أبطال قوى الأمن الداخلي الأمناء على سلامة المواطنين، ونؤكد على إشادة البيارتة وكل اللبنانيين الشرفاء بقدرة اللواء عثمان على توفير الأمن الداخلي، ومناقبيته في مقاربة الملفات الأمنية، وحكمته في معالجتها.