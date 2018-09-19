اتحاد جمعيات العائلات البيروتية عن تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين: استفزاز غير مبرر

تصريح الأستاذ محمد عفيف يموت، رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية حول تسمية شارع في الضاحية الجنوبية لبيروت باسم مصطفى بدر الدين أحد المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري:

لقد صدم البيارتة وجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كل لبنان بتسمية أحد شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت باسم مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ووضع لوحة بذلك بالقرب من مستشفى رفيق الحريري، الأمر الذي ينم عن استفزاز غير مبرر، في الوقت الذي يعمل فيه إبن الرئيس الشهيد، دولة الرئيس سعد الحريري، على الفصل بين ما سينتج من قرارات عن المحكمة الدولية وبين المصلحة الوطنية العليا، التي تقتضي تبريد الأجواء الداخلية والتأكيد على العيش المشترك.

إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية الذي يدين هذه الممارسة التي تؤجج الخلاف بين المكونات الوطنية، يدعو بلدية الغبيري الى العودة عن قرارها، سيما أن وزير الداخلية والبلديات رفض التوقيع عليه، وانتظار ما سيصدر عن المحكمة الدولية تجاه المتهمين، حرصاً على مشاعر جمهور كبير من اللبنانيين، وتماهياً مع موقف دولة الرئيس سعد الحريري في هذا الشأن.