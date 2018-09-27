اتحاد بلديات العرقوب: كرامة الرئيس محمد صعب من كرامتنا

صدر عن مجلس اتحاد بلديات العرقوب البيان الآتي:

تناولت بعض وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة، وفي الامس القريب، وقلة من الاشخاص الداعون انفسهم بانهم نشطاء في المجتمع المدني، كرامة رئيس اتحاد بلديات العرقوب الحاج محمد صعب، متهمين اياه بالفساد وسرقة المال العام، بالاستناد إلى خبر نشرته “الوكالة الوطنية للإعلام” سرعان ما سحبته، بعدما تأكدت من عدم صحة المعلومات المنسوبة فيه إلى رئيس الاتحاد.

إن مجلس اتحاد بلديات العرقوب إذ يقدر لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” والقيمين عليها حرصهم على مصداقيتها ومبادرتهم إلى سحب الخبر، يستنكر إصرار البعض، رغم ذلك، على رمي الاتهامات جزافاً، من دون التأكد من صحتها، واستسهال التعرض لكرامات الناس وانتهاكها، لغايات لا تُخفى على أهلنا في شبعا والعرقوب وكل لبنان، ولا تنطلي عليهم بما تنطوي عليه من أكاذيب وافتراءات وتلفيقات.

إن مجلس اتحاد بلديات العرقوب يشدد على أن ما حصل بحق رئيسه لن يمر مروم الكرام، لأن كرامة رئيسه المعروف بصدقه وشفافيته وانسانيته هي من كرامة كل رئيس بلدية وعضو في الاتحاد، ولأن المس بكرامته هو مس بكرامة الاتحاد، وما يمثله من فريق عمل واحد يسعى إلى إنماء منطقته وتلبية تطلعات أهلها.

إن مجلس اتحاد بلديات العرقوب يأمل من وسائل الإعلام، على اختلاف انواعها، استقصاء المعلومات من مصادرها المعروفة، وتبيان الحقائق قبل نشر أي خبر من شأنه التعرض لكرامة أحد، كما حصل مع رئيس الاتحاد، فنحن ما كنا يوماً، ولن نكون في يوم من الأيام شهود زور بحق المسؤولية التي نتولاها، يحكم الثقة التي منحنا إياها الناس في صناديق الاقتراع، ونحن حريصون على المال العام ومؤتمنون عليه، اكثر من اي شخص اخر، ولا نخاف احداً، ولكننا نخاف الله سبحانه وتعالى.

ويهم مجلس اتحاد بلديات العرقوب التأكيد أنه رئيساً وأعضاء تحت سقف القانون، وفي تصرفه في حال حصل أي أخطاء، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التطاول على الكرامات، ويحتفط بحقه القانوني في الرد، بما يملكه من صلاحيات إدارية وقانونية ومعنوية.

ويبقى أن نؤكد أن كل الاتهامات بحق الريس صعب مرودة إلى أصحابها، وهو لا يحتاج إلى شهادة حسن سلوك من أحد، فالقاصي والداني يشهد له بنظافة الكف والمصداقية والتفاني في خدمة الناس وتسخير ماله الخاص في العمل العام، ونحن معه، يداً واحدة، وقلباً واحداً، شركاء في مسيرة الإنماء والتضامن من اجل مصلحة أهلنا في العرقوب.