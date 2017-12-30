ابو فاعور عن ملف اقدمية الضباط: الحريري لديه مبادرة للخروج من هذا المأزق

عقد الوزير السابق وائل ابو فاعور مؤتمرا صحفياً في مكتبه براشيا تتطرق فيه الى الوضع الزراعي المهدد في لبنان والخسائر الكبيرة التي تصيب المزارعين.

وقال: “التقيت عدداً من المزارعين واستمعت منهم المعانات التي يعانون منها ويحتاجون الى وقوف الدولة معهم وتقوم بواجباتها تجاههم”.

وتابع: “في موضوع البطاطا والكميات التي لم تدخل الى الاردن وقبل تصديرها الى العراق الان تحتاج الى مساعدة الدولة بسبب الخسائر الكبيرة التى تكبدها المزارعين وهي تؤثر على حياة عدد كبير من العائلات خاصة في البقاع”. دعا ابو فاعور الى التعويض عن مزارعي البطاطا من الجهات السياسية.

وفي ملف مزارعي العنب، قال انهم “يشكون من عدم السماح بتصدير العنب الى السودان في حين ان دولة السودان علاقتها مع لبنان جيدة، مطالبا الدولة بادخال العنب اللبناني الى الاسواق السودانية.

واكد ان “وزارتي الزراعة والاقتصاد كما الدولة اللبنانية معنيون بايجاد حل لهذه المشكلة خلال الشهر المقبل سوف يكون هناك كارثة زراعية جديدة في لبنان”.

وردا على سؤال حول التعيينات، قال ابو فاعور: “يجب ان يبقى الجيش بعيد عن كل التجاذبات السياسية ومخاطرة ان نغرق الجيش في الصراعات السياسية ولا ان يعاد بعض الانقسامات السياسية في الجيش وما يقوله الرئيس بري محق في هذا الموضع وكما علمت من الحريري ان لديه مبادرة لديه بعد اجراء اتصالات مع الجميع للخروج من هذا المأزق لانه لا يحتمل تركه في دائرة التصعيد والتصعيد المتبادل”.