ابو فاعور:لاستثناء وزارتي الصحة والشؤون وتعاونية الموظفين والضمان من تخفيض موازناتها

دعا عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور، في بيان اليوم، الى “استثناء وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، وتعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي من التخفيض الذي تقوم به الإدارات والوزارات على موازناتها بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي نعول على إهتمامه والتزامه بالقضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين، لا سيما المرضى واصحاب الاحتياجات الخاصة”.

وسأل أبو فاعور: “هل من الممكن أن تتلكأ الدولة عن الوقوف الى جانب هؤلاء المواطنين في منحهم ومعاناتهم، لا سيما وان وزارة الصحة تحتاج عكس ذلك الى رفع ميزانيتها في موضوع الأدوية والاستشفاء؟ وإذا كان لا بد من تخفيض في بعض أوجه الإنفاق فليكن ذلك في قطاعات اخرى، وليكن أيضا عبر تشديد الرقابة على الإنفاق ومكافحة الفساد لا بالتقطير على المواطن في دوائه وعلاجه”.