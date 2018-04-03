ابراهيموفيتش مهدّد بالغياب عن مونديال روسيا

ذكرت تقارير صحافية سويدية أن ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ (فيفا) قد يمنع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في بطولة ​كأس العالم 2018​ في روسيا هذا الصيف.

وأوضح موقع “Aftonbladet” السويدي أن ابراهيموفيتش وقع اتفاقا بشأن التعاون مع أحد وكلاء المراهنات، وهو أمر مخالف لقواعد الفيفا التي تحظر مشاركة أي شخص له علاقة بالمراهنات في بطولات المونديال.

وكان إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد، قد أعلن اعتزاله دوليا بعد نهاية ​كأس أمم أوروبا 2016​، ولكنه قد يعدل عن قراره من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في ​مونديال روسيا 2018​.

جدير بالذكر أن قرعة مونديال روسيا كان قد وضعت المنتخب السويدي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ​ألمانيا​ و​المكسيك​ و​كوريا الجنوبية​.