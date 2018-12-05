إٍستقبالات الرئيس الحريري في بيت الوسط

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” النائب وائل أبو فاعور، في حضور الوزير غطاس خوري، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية في البلاد.

الصفدي

وكان الرئيس الحريري قد استقبل الوزير والنائب السابق محمد الصفدي وعرض معه المستجدات.

سليمان

كما استقبل النائب محمد سليمان وبحث معه شؤونا إنمائية تخص منطقة عكار.

دو فريج

والتقى الرئيس الحريري النائب السابق نبيل دو فريج وعرض معه الأوضاع العامة.

جمعية مبادرات

كما التقى وفدا من جمعية “مبادرات وقرارات للتنمية، المناصرة والقيادة” برئاسة رئيس الجمعية دال حتي، الذي أوضح على الأثر أن “الوفد أطلع الرئيس المكلف على البرامج التي قامت بها الجمعية خلال الفترة السابقة، واستمع إلى توجيهاته لعملها المستقبلي. كما قدم الوفد للرئيس الحريري درعا تقديرية لمناسبة عيد الاستقلال، على شكل أرزة لبنانية”.