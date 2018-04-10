إينفانتينو يهنّئ العهد بتحقيقه لقب بطولة لبنان

أرسل رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إينفانتينو كتاباً للإتحاد اللبناني لكرة القدم يهنّئه فيه بتحقيق نادي ​العهد​ لقب بطولة لبنان للمرة السادسة في تاريخه.

وإعتبر إينفانتينو في رسالته أن هذا اللقب هو ثمرة جهود الجميع داخل النادي من لاعبين وجهاز فني وإدارة وجهاز تقني وطبي وجمهور. وتوجه إينفانتيو بالشكر لنادي العهد وللإتحاد اللبناني على نشر الرسالة الإيجابية للعبة كرة القدم.

جدير بالذكر أن إينفانتينو متزوج من لبنانية، وكان حاضراً قبل أشهر في لبنان وتابع مباراة ​الأنصار​ و​الشباب العربي​ على ملعب العهد.