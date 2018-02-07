إيفرا يجتاز الفحص الطبي مع ويست هام يونايتد

كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو أن النجم الفرنسي باتريس إيفرا Patrice Evra إجتاز الفحص الطبي بنجاح مع ​نادي ويست هام يونايتد​ الإنكليزي.

وأشار الموقع إلى أن النادي سيلعن رسمياً تعاقده مع إيفرا صاحب الـ36 عاماً خلال فترة المساء.

ولعب إيفرا بداية الموسم الحالي مع نادي ​مارسيليا​ الفرنسي، قبل أن يتم فسخ عقده بسبب إعتدائه على أحد المشجعين خلال مباراة للفريق ببطولة ​الدوري الأوروبي​.

ولعب إيفرا في السابق مع أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ونيس وموناكو، وسينضم إلى ويست هام بشكل حر ومجاني.