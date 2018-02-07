إيفرا يجتاز الفحص الطبي مع ويست هام يونايتد

كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو أن النجم الفرنسي باتريس إيفرا Patrice Evra إجتاز الفحص الطبي بنجاح مع نادي ويست هام يونايتد الإنكليزي.
وأشار الموقع إلى أن النادي سيلعن رسمياً تعاقده مع إيفرا صاحب الـ36 عاماً خلال فترة المساء.
ولعب إيفرا بداية الموسم الحالي مع نادي مارسيليا الفرنسي، قبل أن يتم فسخ عقده بسبب إعتدائه على أحد المشجعين خلال مباراة للفريق ببطولة الدوري الأوروبي.
ولعب إيفرا في السابق مع أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ونيس وموناكو، وسينضم إلى ويست هام بشكل حر ومجاني.
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