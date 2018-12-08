أخر الأخبار
إيطاليا تفرض غرامة على فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين

مقالات ذات صلة

    يحدث الان
    بهية الحريري من معرض الكتاب: بيروت كانت وما زالت وستبقى منتجا وناشرا للمعرفة
    بهية الحريري من معرض الكتاب: بيروت كانت وما زالت وستبقى منتجا وناشرا للمعرفة

    بهية الحريري من معرض الكتاب: بيروت كانت وما زالت وستبقى منتجا وناشرا للمعرفة

    8 ديسمبر 2018, 14:49
    مشاورات السويد.. 3 فرق عمل لبحث حصار تعز والأسرى والبنك
    مشاورات السويد.. 3 فرق عمل لبحث حصار تعز والأسرى والبنك

    مشاورات السويد.. 3 فرق عمل لبحث حصار تعز والأسرى والبنك

    8 ديسمبر 2018, 14:28
    العربية: 700 موقوف حتى الساعة في احتجاجات السترات الصفر في فرنسا
    العربية: 700 موقوف حتى الساعة في احتجاجات السترات الصفر في فرنسا

    العربية: 700 موقوف حتى الساعة في احتجاجات السترات الصفر في فرنسا

    8 ديسمبر 2018, 14:27
    سكاي نيوز: حالات إغماء بين المحتجين في باريس نتيجة لاستخدام قوات الأمن لقنابل الغاز
    سكاي نيوز: حالات إغماء بين المحتجين في باريس نتيجة لاستخدام قوات الأمن لقنابل الغاز

    سكاي نيوز: حالات إغماء بين المحتجين في باريس نتيجة لاستخدام قوات الأمن لقنابل الغاز

    8 ديسمبر 2018, 14:24
    العربية: الشرطة الفرنسية تعزز صفوفها في جادات تؤدي القصر الرئاسي
    العربية: الشرطة الفرنسية تعزز صفوفها في جادات تؤدي القصر الرئاسي

    العربية: الشرطة الفرنسية تعزز صفوفها في جادات تؤدي القصر الرئاسي

    8 ديسمبر 2018, 14:18
    مظاهرات إيران تدخل يومها الـ29.. وشعارات عمالية ضد الأمن وروحاني
    مظاهرات إيران تدخل يومها الـ29.. وشعارات عمالية ضد الأمن وروحاني

    مظاهرات إيران تدخل يومها الـ29.. وشعارات عمالية ضد الأمن وروحاني

    8 ديسمبر 2018, 14:14
    بوتين يؤكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود الإسرائيلية اللبنانية
    بوتين يؤكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود الإسرائيلية اللبنانية

    بوتين يؤكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود الإسرائيلية اللبنانية

    8 ديسمبر 2018, 14:11
    المظاهرات تشل باريس.. ومطالبات باستقالة ماكرون
    المظاهرات تشل باريس.. ومطالبات باستقالة ماكرون

    المظاهرات تشل باريس.. ومطالبات باستقالة ماكرون

    8 ديسمبر 2018, 13:59
    العربية: الشرطة الفرنسية توقف 554 من متظاهري السترات الصفر
    العربية: الشرطة الفرنسية توقف 554 من متظاهري السترات الصفر

    العربية: الشرطة الفرنسية توقف 554 من متظاهري السترات الصفر

    8 ديسمبر 2018, 13:50
    العربية: وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن إقالات مرتقبة لمسؤولين
    العربية: وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن إقالات مرتقبة لمسؤولين

    العربية: وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن إقالات مرتقبة لمسؤولين

    8 ديسمبر 2018, 13:26
    منوعات
    بعد تحقيقات مكثفة.. تهم جنائية تلاحق شاكيرا
    بعد تحقيقات مكثفة.. تهم جنائية تلاحق شاكيرا

    بعد تحقيقات مكثفة.. تهم جنائية تلاحق شاكيرا

    8 ديسمبر 2018, 14:37
    إيطاليا تفرض غرامة على فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين
    إيطاليا تفرض غرامة على فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين

    إيطاليا تفرض غرامة على فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين

    8 ديسمبر 2018, 14:22
    حفنة يومية من البندق تحميك من
    حفنة يومية من البندق تحميك من

    حفنة يومية من البندق تحميك من “ألزهايمر”

    8 ديسمبر 2018, 13:42
    بعد
    بعد

    بعد “البقرة الفيل”.. ظهور أصغر عجل في العالم

    8 ديسمبر 2018, 13:38
    دواء رائج وغير متوقع
    دواء رائج وغير متوقع

    دواء رائج وغير متوقع “يمنع” النوبات القلبية

    8 ديسمبر 2018, 13:35
    تحذير للحوامل من مبيدات تسبب إعاقة ذهنية للأطفال
    تحذير للحوامل من مبيدات تسبب إعاقة ذهنية للأطفال

    تحذير للحوامل من مبيدات تسبب إعاقة ذهنية للأطفال

    8 ديسمبر 2018, 13:32
    فئران بـ
    فئران بـ

    فئران بـ”حجم الكلاب” تحول حياة امرأة إلى جحيم

    8 ديسمبر 2018, 13:29
    بلدة ألمانية تبتكر
    بلدة ألمانية تبتكر

    بلدة ألمانية تبتكر “أغرب” إشارة مرور في العالم

    8 ديسمبر 2018, 13:21
    ضابط أميركي كبير خطط للقاء فتاة في فندق.. ثم كانت
    ضابط أميركي كبير خطط للقاء فتاة في فندق.. ثم كانت

    ضابط أميركي كبير خطط للقاء فتاة في فندق.. ثم كانت “الصاعقة”

    8 ديسمبر 2018, 13:17
    بلجيكا تذكر نفسها بجرائم
    بلجيكا تذكر نفسها بجرائم

    بلجيكا تذكر نفسها بجرائم “الماضي الأسود”

    8 ديسمبر 2018, 13:12
    Moments
    أمسية موسيقية غنائية تكريمية للفنان والملحن الراحل كارم محمود
    أمسية موسيقية غنائية تكريمية للفنان والملحن الراحل كارم محمود

    أمسية موسيقية غنائية تكريمية للفنان والملحن الراحل كارم محمود

    6 ديسمبر 2018, 16:33
    افتتاح المكتبة الوطنية في بيروت بعد اكثر من 30 سنة على إقفالها نتيجة الحرب
    افتتاح المكتبة الوطنية في بيروت بعد اكثر من 30 سنة على إقفالها نتيجة الحرب

    افتتاح المكتبة الوطنية في بيروت بعد اكثر من 30 سنة على إقفالها نتيجة الحرب

    6 ديسمبر 2018, 16:32
    شو بتعمل بوقت فراغك؟
    شو بتعمل بوقت فراغك؟

    شو بتعمل بوقت فراغك؟

    5 ديسمبر 2018, 15:46
    معرض
    معرض

    معرض “كسر كل الحواجز” يسلط الضوء على دور المرأة بالحياة السياسية

    5 ديسمبر 2018, 15:45
    ما هو رأي المواطنين بظاهرة الـ black friday وهل استفاد التجار منها؟
    ما هو رأي المواطنين بظاهرة الـ black friday وهل استفاد التجار منها؟

    ما هو رأي المواطنين بظاهرة الـ black friday وهل استفاد التجار منها؟

    5 ديسمبر 2018, 15:43
    افتتاح معرض
    افتتاح معرض

    افتتاح معرض “فلسطين وجهتنا” للفنانة التشكيلية دلال القيسي

    4 ديسمبر 2018, 17:18
    بيروت تحضرت للعيد والأطفال اضاؤوا شجرة الميلاد بساحة الشهداء
    بيروت تحضرت للعيد والأطفال اضاؤوا شجرة الميلاد بساحة الشهداء

    بيروت تحضرت للعيد والأطفال اضاؤوا شجرة الميلاد بساحة الشهداء

    4 ديسمبر 2018, 17:14
    يوم تراثي في قصر سرسق يحاكي تاريخ بيروت القديمة
    يوم تراثي في قصر سرسق يحاكي تاريخ بيروت القديمة

    يوم تراثي في قصر سرسق يحاكي تاريخ بيروت القديمة

    3 ديسمبر 2018, 17:13
    حال الناس بموسم الأعياد
    حال الناس بموسم الأعياد

    حال الناس بموسم الأعياد “خبي قرشك الابيض ليومك الاسود”

    3 ديسمبر 2018, 17:10
    إضاءة شجرة الميلاد في منطقة جبيل بجو من الفرح والبهجة
    إضاءة شجرة الميلاد في منطقة جبيل بجو من الفرح والبهجة

    إضاءة شجرة الميلاد في منطقة جبيل بجو من الفرح والبهجة

    1 ديسمبر 2018, 18:11
    رياضة
    ووريرز يتفوق على باكس وبروكلين يسقِط تورونتو
    ووريرز يتفوق على باكس وبروكلين يسقِط تورونتو

    ووريرز يتفوق على باكس وبروكلين يسقِط تورونتو

    8 ديسمبر 2018, 12:03
    فالفيردي يتحدث عن امكانية مشاركة نجمي برشلونة في الديربي
    فالفيردي يتحدث عن امكانية مشاركة نجمي برشلونة في الديربي

    فالفيردي يتحدث عن امكانية مشاركة نجمي برشلونة في الديربي

    8 ديسمبر 2018, 8:29
    الاس تكشف عن الفرق الانكليزية المرشحة لاستقبال نيمار
    الاس تكشف عن الفرق الانكليزية المرشحة لاستقبال نيمار

    الاس تكشف عن الفرق الانكليزية المرشحة لاستقبال نيمار

    8 ديسمبر 2018, 8:27
    رسميا ميسي في السانتياغو برنابيو
    رسميا ميسي في السانتياغو برنابيو

    رسميا ميسي في السانتياغو برنابيو

    8 ديسمبر 2018, 8:25
    يوفنتوس زعيم الكالتشيو من دون منازع
    يوفنتوس زعيم الكالتشيو من دون منازع

    يوفنتوس زعيم الكالتشيو من دون منازع

    8 ديسمبر 2018, 8:22
    غوارديولا: السيتي ليس أفضل فريق في أوروبا
    غوارديولا: السيتي ليس أفضل فريق في أوروبا

    غوارديولا: السيتي ليس أفضل فريق في أوروبا

    8 ديسمبر 2018, 8:20
    الأنصار يسحق السلام بسداسية
    الأنصار يسحق السلام بسداسية

    الأنصار يسحق السلام بسداسية

    8 ديسمبر 2018, 8:18
    ماذا قال سولاري بعد فوز الريال الكبير في كأس الملك؟
    ماذا قال سولاري بعد فوز الريال الكبير في كأس الملك؟

    ماذا قال سولاري بعد فوز الريال الكبير في كأس الملك؟

    7 ديسمبر 2018, 10:39
    رونالدو يواصل حصد الجوائز
    رونالدو يواصل حصد الجوائز

    رونالدو يواصل حصد الجوائز

    7 ديسمبر 2018, 10:35
    دربي برشلونة: سيتم تقديم الطعام لمديري الناديين
    دربي برشلونة: سيتم تقديم الطعام لمديري الناديين

    دربي برشلونة: سيتم تقديم الطعام لمديري الناديين

    7 ديسمبر 2018, 10:30

    إعلانات

    Tweets – FutureTV

    فيس بوك

    تابعونا

    Powered By Future Television s.a.l