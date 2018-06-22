إيرباص تهدد بريطانيا

هددت شركة الطيران العملاقة “إيرباص” بمغادرة بريطانيا، إذا غادرت البلاد الاتحاد الأوروبي، دون التوصل لاتفاق بشأن العلاقات التجارية في المستقبل.

قالت الشركة التي توظف نحو 14 ألف شخص في 25 موقعًا في المملكة المتحدة إنّها “ستعيد النظر في تواجدها على المدى الطويل في البلاد”، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتقول إيرباص أيضاً إنّ الاتفاق المؤقت المقترح حالياً، الذي يمتد حتى نهاية 2020 قصير للغاية بالنسبة للشركة لإعادة تنظيم سلسلة التوريد الخاصة بها.

وجاء هذا في سياق تقرير مخاطر أصدرته الشركة بشأن البريكست.

واوضحت الشركة أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له “عواقب وخيمة على صناعة الطيران في المملكة المتحدة وعلى إيرباص بشكل خاص. لذلك يجب التعجيل باتخاذ تدابير فورية ملطفة”.