إيران توقف “تليغرام” لدواع أمنية

توقف ايران خدمة التراسل “تليغرام” لدواعي “الأمن القومي”، بحسب ما قال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، موضحا أنّ القرار اتخذ “على أعلى مستوى”، وأنّ التطبيق سوف يتم استبداله بنظام محلي مشابه.

وأضاف بروجردي أنّ القرار جاء ردا على ما وصف بدور “تليغرام” التدميري في الاحتجاجات المناوئة للحكومة، التي بدأت نهاية العام الماضي وقتل فيها ما لا يقل عن 25 شخصا وافيد باعتقال نحو 5 آلاف شخص.

وكان التطبيق، الذي يستخدمه نحو 40 مليون في إيران، قد أوقف مؤقتا خلال الاحتجاجات في مطلع العام الحالي، غير أن 10 بالمئة من المستخدمين وصلوا إليه عبر خوادم بروكسي وخدمات “في بي إن”.