إيران تعتقل فتاة لنشرها مقاطع راقصة بإنستغرام

اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من الأشخاص لنشرهم مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بما في ذلك فتاة نشرت لقطات لنفسها وهي ترقص على أنغام الموسيقى.

وأشارت غارديان إلى أنه قد تم إيقاف حساب الفتاة مائدة حجابري (18 عاما) بعد أن اجتذب أكثر من ستمئة ألف متابع، ومنذ ذلك الحين ظهرت حجابري على برنامج تلفزيوني حكومي مع المحتجزين الآخرين، في حين قال ناشطون إنهم أجبروا على اعترافات قسرية، وهو تكتيك غالبا ما تستخدمه السلطات الإيرانية، بحسب الصحيفة.

وقد ظهرت الفتاة في البرنامج ووجهها مخفي وهي تبكي وترتجف بينما كانت تصف دافعها لإنتاج مقاطع الفيديو. ووفقا لهذه الاعترافات، فإن مائدة فعلت هذا من أجل زيادة عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد العديد من الناس أن السلطات ستحظر إنستغرام الذي يظل أحد التطبيقات الغربية القليلة المفتوحة في إيران، في حين تتم تصفية فيسبوك وتويتر ليتلاءم ذلك مع تقاليد البلاد.

يشار إلى أنه في عام 2014 اعتقلت السلطات الإيرانية مجموعة من مشجعي مغني الراب الأميركي فاريل وليامز لتصويرهم أنفسهم وهم يرقصون على أنغام أغنية له على أسطح مباني طهران، وتلقوا أحكاما بالسجن والجلد مع وقف التنفيذ.