إيران تجبر المعتقلين على تناول “حبوب قاتلة”

كشف النائب الإصلاحي في مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي ، أن أحد المعتقلين في الإحتجاجات في إيران ، أخبر أسرته قبل وفاته في السجن أن السجانين يجبرونهم على تناول حبوب تؤدي إلى سوء حالتهم الصحية.

وكتب صادقي في صفحته على “تويتر”: “بناء على ما أعلنته أسرة أحد السجناء المتوفى أخيرا في السجن، فإن سلطات السجن أجبرته وبعض السجناء الآخرين بتناول حبوب أساءت في حالتهم الصحية”.

ورغم أن السلطات الإيرانية اعترفت بوفاة اثنين من المعتقلين في السجون بسبب “الإنتحار”، حسب روايتها الرسمية، لكن مصادر ومنظمات حقوق إنسان إيرانية أكدت وفاة ستة معتقلين في السجون بعد احتجازهم إثر تظاهرات طالبت بإسقاط النظام وتنحي المرشد الأعلى علي خامنئي .

المصدر: السياسة الكويتية