إيران: القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأهواز

قال وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، الاثنين، إنه تم القبض على شبكة “كبيرة” من المشتبه بهم لصلتهم بالهجوم على عرض عسكري في مدينة الأحواز يوم السبت، أسقط 25 قتيلاً.

ونقلت وكالة “ميزان” للأنباء، التابعة للهيئة القضائية، عن علوي قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم: “سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم… تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة”.

يأتي ذلك فيما حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني زعماء الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، من رد “مدمر” من طهران واتهمهم بالتورط في الهجوم.

وقال حسين سلامي في كلمة خلال جنازة القتلى في الأحواز، بثها التلفزيون الرسمي: “رأيتم انتقامنا من قبل.. سترون أن ردنا سيكون ساحقاً ومدمراً وستندمون على فعلتكم”.