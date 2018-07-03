إنييستا يوجه رسالة وداع لجماهير إسبانيا

أعرب أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، عن سعادته بمشواره رفقة منتخب إسبانيا، وذلك عقب الخروج من بطولة كأس العالم.

وأعلن إنييستا، نهاية مشواره الدولي، رفقة الماتادور، حيث قرر الاعتزال الدولي رسميًا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات مع المنتخب الإسباني.

وقال إنييستا، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل تويتر “كان من حسن الحظ أن نعيش في واحدة من أفضل مراحل الكرة الإسبانية، مع جيل من اللاعبين، الذين كانوا ولا يزالون استثنائيين في كل شيء”.

وتابع “عشنا لحظات صعبة وخيبات أمل كبيرة، خلال 14 عامًا، ولكننا استطعنا تحقيق إنجازات كبيرة للمنتخب”.

وأضاف إنييستا “لم يكن قرارًا سهلاً، كنت أفكر فيه لعدة أشهر، لكنني كنت أقول دائما إنني سأفعل ذلك في نهاية المطاف”.

وواصل “أود أن أشكر الاتحاد، من أجل الدعم الذي قدمه لي، ولجميع الرؤساء والمديرين والموظفين، لمساعدتهم لي طوال هذه السنوات”.

واختتم “وأخيرا أود أن أشكر عائلتي، أشكركم على دعمكم غير المشروط”.

وشارك إنييستا، في كأس العالم 2018 مع إسبانيا، وودع البطولة من دور الـ 16، بعد الهزيمة من روسيا.