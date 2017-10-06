إنييستا يمدّد عقده مع برشلونة “مدى الحياة”

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، أن لاعبه أندرياس إنييستا، جدد عقده بشكل مفتوح.

وقال النادي الكتالوني، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن اللاعب سيوقع على عقده الجديد ظهر اليوم، ثم سيعقد مؤتمرًا صحفيًَا مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، للحديث عن التفاصيل.

ولعب إنييستا 639 مباراة بقميص برشلونة، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع النادي الكتالوني، عبر التاريخ، خلف تشافي هيرنانديز.

وسجل إنييستا 55 هدفًا فقط لصالح البلوجرانا، منذ أن خاض أول مباراة رسمية مع الفريق، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2002.

وأصبح الدولي الإسباني القائد الأول لبرشلونة في 2015، بعد رحيل تشافي إلى صفوف السد القطري.



ويتشارك إنييستا مع ميسي كأكثر اللاعبين حصدًا للألقاب برفقة برشلونة، إذ حقق 30 لقبًا.

ولعب لأول مرة مع النادي الكتالوني بعمر 12 عامًا في 1996، بأكاديمية “لاماسيا”.