إنييستا يستقر على وجهته المقبلة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أندريس إنييستا، قائد نادي برشلونة الإسباني، استقر على محطته التالية، خلال مسيرته الكروية.

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن إنييستا سيتبع خطوات زميله السابق، خافيير ماسكيرانو، وينتقل إلى الدوري الصيني، عقب نهائيات مونديال روسيا.

وأضافت الصحيفة “المخضرم إنييستا قد يرحل لتيانجين كوانجين، الذي يلعب في صفوفه، باتو وأكسيل فيتسل، أو شونجكينج ليفان”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يبدو مستعدًا لرحيل إنييستا، بوجود البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي سيقع على عاتقه، الكثير في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الوافد المرتقب، آرثر ميلو.

وكان إنييستا قد أشار إلى قرب رحيله، عقب الإقصاء أمام روما الإيطالي بدوري الأبطال، حين صرح أنها ربما تكون مباراته الأخيرة في التشامبيونزليج.

وأكدت عدة تقارير، أن إنييستا اتخذ قراره بالفعل، ولا يريد الإفصاح عنه، إلا بعد حسم برشلونة، للثنائية المحلية.