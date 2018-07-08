إنقاذ 4 من أطفال الكهف في تايلاند

أعلنت البحرية التايلاندية، الأحد، عن إنقاذ أربعة أفراد من فريق كرة القدم العالق في أحد الكهوف منذ 15 يوما، في الوقت الذي تسابق فيه السلطات الزمن لإنقاذ ما تبقى من الفريق.

وخرج الأطفال الأربعة بعد تسع ساعات من دخول تسعة أفراد من البحرية التايلاندية رفقة 13 خبيرا في الغطس من حول العالم إلى الكهف ليقوموا بمرافقة الأطفال واحد تلو الآخر لتجاوز الأنفاق التي تغمرها المياه بشكل شبه كامل.

من جانبها، انتظرت عائلات الأطفال الأخبار لساعات منذ أن أعلنت السلطات بدء عملية الإنقاذ عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، قبل أن تهدد بعض السحب عملية الإنقاذ، وتثير المخاوف من هطول أمطار كان من شأنها أن تعقّد العملية.

يذكر أن فريقا مكونا من 12 طفلا ومدربهم علقوا بأحد الكهوف في تايلاند قبل 15 يوما دون أن يعرف أحد مصيرهم، قبل أن يتم العثور عليهم وتبدأ عملية إنقاذهم.

المصدر: سي ان ان