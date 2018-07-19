إنقاذ مجمع الرحاب السياحي في زحلة من تأثيرات مادة الكلور السامة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عناصر من الدفاع المدني عملت في تمام الساعة 11,15 من تاريخ اليوم على حصر الأضرار التي كادت أن تسببها مادة الكلور الكيماوية السامة إثر تسربها من قنينة موضوعة في الطبقة الأرضية من مجمع الرحاب السياحي في زحلة. فقامت العناصر بسحب القنينة ووضعها في برميل مليء بالمياه عزلا لتأثيراتها السلبية وازالة ما كان قد تسرب منها على الأرض. كما حرصت العناصر على تأمين سلامة المواطنين داخل المجمع وتنبيههم من الإقتراب من مكان تسرب مادة الكلور منعا لحدوث أي طارىء.