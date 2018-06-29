إنقاذ غريق في محيط زيرة صيدا

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه تم إنقاذ غريق (من التابعية السورية) كان يسبح في محيط زيرة صيدا، من قبل منقذ بحري والمفرز من قبل جمعية اصدقاء الزيرة وشاطىء صيدا، وتم نقله الى الشاطىء لإسعافه.

من جهة ثانية، تتحضر جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا لإطلاق الموسم السياحي على الزيرة الأسبوع المقبل، على ان تستكمل الأمور اللوجستية كافة على الزيرة من تجهيزها بمستوعبات نفايات وفلش أرضها الصخرية بالرمول لمراعاة السلامة العامة، لتصبح على أتم الاستعداد لاستقبال روادها من مدينة صيدا المناطق وكافة.