إنفانتينو يدافع عن تقنية الفيديو

دافع رئيس ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ ​الفيفا​، السويسري ​جياني إنفانتينو​ ، عن تقنية حكم الفيديو المساعد لحسم القرارات المثيرة للجدل ،مؤكداً أنها ستساعد على إنهاء الأمور المثيرة للجدل، مشيرًا إلى تراجع عدد الأخطاء في البطولات التي استخدمت فيها هذه التقنية .

وقال إنفانتينو : ” انتظار بعض الوقت للوصول إلى القرار الصحيح من حكم الفيديو المساعد ، هو ثمن بسيط جدا لتفادي المشاكل ،أظن ان الانتقادات بسبب الوقت الذي يستغرق للحصول على قرار، ليس امراص كبيراً خاصة أن كثير من الناس تحدثت عن هذا الأمر دون معرفة”.