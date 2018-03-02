إنفانتينو يدافع عن تقنية الفيديو

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو ، عن تقنية حكم الفيديو المساعد لحسم القرارات المثيرة للجدل ،مؤكداً أنها ستساعد على إنهاء الأمور المثيرة للجدل، مشيرًا إلى تراجع عدد الأخطاء في البطولات التي استخدمت فيها هذه التقنية .
وقال إنفانتينو : ” انتظار بعض الوقت للوصول إلى القرار الصحيح من حكم الفيديو المساعد ، هو ثمن بسيط جدا لتفادي المشاكل ،أظن ان الانتقادات بسبب الوقت الذي يستغرق للحصول على قرار، ليس امراص كبيراً خاصة أن كثير من الناس تحدثت عن هذا الأمر دون معرفة”.
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