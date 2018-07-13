إنفانتينو يؤكد: مونديال 2022 لن يُقام في فصل الصيف

أكّد رئيس ​الإتحاد الدولي لكرة القدم​ ​جياني إنفانتينو​، أن بطولة ​كأس العالم 2022 في قطر​، لن تقام كالمعتاد في فصل الصيف، إنما ستجري فعالياتها بين الـ21 من شهر تشرين الثاني، والـ18 من شهر كانون الأول، وذلك بسبب طبيعة المناخ الحار في الدول الخليجية.

وأشار إنفانتينو، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، إلى أن مسألة زياد عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48، سيتم بحثها في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يكون مونديال 2026 الذى تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32، إلا أن اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” تقدم فى الأشهر الماضية باقتراح لزيادة عدد المنتخبات بدءاً من قطر 2022 بدلاً من الانتظار حتى 2026.