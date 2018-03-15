إنشاء ملاجئ للحماية من “نهاية العالم”

في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة، تم إنشاء مجموعة من الملاجئ بهدف حماية 10 آلاف شخص من “نهاية العالم”، إذ جهزت بمعدات تساعد من يقطنها في البقاء على قيد الحياة في حال اندلاع حرب نووية أو اصطدام كوكب ما بالأرض.

وتحتوي هذه الملاجئ على جميع وسائل الراحة من الأرائك والتجهيزات المنزلية والإضاءة، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وتحتوي على نوافذ افتراضية بتقنية LED، لمحاكاة المناظر المتنوعة في العالم الخارجي. كما تبلغ أبعاد كل ملجأ 8 أمتار و24 متراً للعرض والارتفاع، وتحتوي على إمدادات غذائية ولوجسيتية تكفي للعيش لسنة كاملة.

وتعمل شركة Vivos على تشييد هذه الملاجئ على مساحة 29 كيلومترا مربعا، في قاعدة عسكرية بداكوتا الجنوبية.

وكانت مجلة “ذي نيويوركر” قد تحدثت في تقرير قبل نحو عامين عن وجود ظاهرة بين بعض الأثرياء الأميركيين في التسابق على بناء الملاجئ المترفة تحت الأرض وفي البحر، خوفا من نهاية العالم.