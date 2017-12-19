إنريكي إغلاسياس يرزق بتوأم من حبيبته

رزق النجم العالمي إنريكي إغلاسياس وحبيبته لاعبة التنس آنا كرينكوفا، بتوأم في نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد موقع TMZ أن النجم الوسيم وحبيبته اختارا اسمي نيكولاس ولوسي للتوأم، بعد أن أنجبتهما في أحدى المستشفيات في ميامي.

ولفت الى ان هذا الخبر شكل مفاجأة كبيرة للجمهور الذي لا يعرف عن علاقة الثنائي الغامضة، التي استمرت لنحو 16 عاماً، رغم أن كرنيكوفا أعلنت عن علاقتها العاطفية بإنريكي عام 2012، عندما ظهرت معه في فيديو كليب Escape، وكان من المنتظر أن يتزوجا بعدها بأشهر، إلا انه هذا الامر لم يحصل في العلن.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، لا سيما وانه من عشاق الكلاب ولم يعلن في السابق عن ارتباطه.